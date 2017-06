Xbox One X, la console next gen di Microsoft

Una GPU custom con frequenza da 1.172 MHz è il cuore pulsante di Xbox One X, la console next gen di casa Microsoft, fino ad ora conosciuta con il nome in codice Project Scorpio. Una piattaforma in grado di garantire una potenza di calcolo pari a 6 teraflop, sufficienti per gestire i titoli più avanzati ed esigenti da qui ai prossimi anni. Il primo confermato per la line-up di debutto è la simulazione automobilistica Forza Motorsport 7, con supporto nativo alla risoluzione 4K (60 fps). Il lancio sul mercato è fissato per il 7 novembre, con un prezzo fissato in 499 dollari per gli Stati Uniti.