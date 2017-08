Xbox One X: i giochi ottimizzati per 4K e HDR

Spinta da un comparto hardware in grado di sprigionare ben 6 TFLOPS di potenza, la console Xbox One X di Microsoft garantirà il pieno supporto all'esecuzione dei giochi a risoluzione 4K e in modalità HDR (con tecnologia HDR 10). Fra i titoli che supporteranno questa nuova evoluzione del gaming figurano le simulazioni calcistiche FIFA 18 e PES 2018, ma anche Assassin's Creed Origins, Fallout 4, Forza Motorsport 7, Wolfenstein II: The New Colossus, Titanfall 2 e The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Non mancherà inoltre la possibilità di vedere i film in Blu-ray nel formato Ultra HD.