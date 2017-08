La console Xbox One X Project Scorpio Edition

Microsoft la definisce senza troppi giri di parole "la console più potente mai creata": è la Xbox One X, disponibile per l'acquisto in pre-ordine al prezzo ufficiale di 499,99 euro nella Project Scorpio Edition in edizione limitata. Lato hardware sono presenti un SoC custom da 2,3 GHz, 12 GB di memoria GDDR5, un hard disk da 1 TB e un lettore Blu-ray. La piattaforma è in grado di gestire i titoli a risoluzione 4K, garantendo al tempo stesso il pieno supporto alla tecnologia HDR10 e al comparto audio Dolby Atmos. Questo il video pubblicato dal gruppo di Redmond in occasione dell'evento Gamescom di Colonia.