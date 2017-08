Xbox One X Project Scorpio Edition, l’unboxing

Major Nelson, all'anagrafe Larry Hryb, mostra in anteprima cosa offre la Xbox One X nella sua Project Scorpio Edition. La console, già disponibile per l'acquisto in pre-ordine (anche in Italia) al prezzo di 499,99 euro, arriverà ufficialmente sul mercato il 7 novembre, offrendo la possibilità di eseguire giochi in formato 4K, con pieno supporto garantito per la modalità HDR e alla tecnologia audio Dolby Atmos. In questo unboxing di Microsoft è possibile osservare anche il packaging della piattaforma, chiaramente ispirato al design del modello che ha lanciato la linea nell'ormai lontano 2001.