Xiaomi presenta l’assistente Xiao AI

Il produttore cinese presenta il suo assistente virtuale: si chiama Xiao AI e sarà integrato in tutti i nuovi dispositivi a marchio Xiaomi e in quelli già in commercio grazie al rilascio di un aggiornamento software. In un primo momento la tecnologia offre il supporto solamente al cinese, ma non è da escludere che in futuro possa imparare a comprendere e parlare altre lingue. In questo filmato di presentazione alcune delle funzionalità offerte. Il primo dispositivo equipaggiato con la tecnologia è lo smartphone Mi Mix 2S con display 18:9 da 5,99 pollici, processore Snapdragon 845, fino a 8 GB di RAM e doppia fotocamera posteriore.