Xiaomi presenta l’interfaccia MIUI 9

MIUI 9 è la nuova interfaccia custom sviluppata da Xiaomi per i suoi smartphone, basata sul sistema operativo Android. Si segnalano passi in avanti in particolare per quanto riguarda la reattività dell'UI e la velocità nell'avvio delle applicazioni. Il gruppo cinese ha inoltre semplificato le notifiche mostrate all'utente e aggiunto la modalità split screen per la gestione di più app in contemporanea, in multitasking. Il filmato consente poi di dare uno sguardo a Photo Editor, App Vault, Mi Video e Mi Drop. Il debutto è atteso in un primo momento sui modelli Mi MIX 2, Mi Max 2 e Redmi Note 4.