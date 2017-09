Xiaomi Mi A1 nella linea di smartphone Android One

La famiglia di smartphone Android One si arricchisce di una new entry particolarmente interessante, dal punto di vista delle specifiche offerte: si tratta del modello Xiaomi Mi A1 (versione internazionale del Mi 5X), equipaggiato al lancio con la versione stock del sistema operativo Android 7.1.2 Nougat, dunque priva di qualsiasi personalizzazione. Un device da 5,5 pollici con schermo Full HD, che offre un processore Snapdragon 625 affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna per lo storage. Sul retro trova posto una doppia fotocamera e non manca nemmeno il lettore di impronte digitali.