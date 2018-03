Xiaomi Mi MIX 2S con doppia fotocamera posteriore

Upgrade del modello presentato nel settembre scorso, il nuovo Xiaomi Mi MIX 2S introduce una doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 megapixel, intelligenza artificiale per l'acquisizione degli scatti e tecnologia Dual Pixel per l'autofocus. All'interno del telaio in alluminio 7000 e alla cover in ceramica trovano posto un processore octa core Qualcomm Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna per lo storage. Il display è da 5,99 pollici con risoluzione 2160x1080 pixel. Lato software, il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 8.1 Oreo con interfaccia personalizzata MIUI 9.0.