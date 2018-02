Xiaomi presenta il phablet Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 5 Pro è uno dei dispositivi presentati da Xiaomi in India, un phablet con display da 5,99 pollici (risoluzione Full HD+, form factor 18:9), telaio unibody in alluminio, processore Qualcomm Snapdragon 636 e doppia fotocamera posteriore. Il device è disponibile nelle versioni con 4 o 6 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di memoria interna per lo storage. Da segnalare inoltre la scelta di inserire nella scocca due fogli di grafene per ridurre la temperatura aiutando la dissipazione del calore prodotto durante l'utilizzo. Quattro le colorazioni proposte: Black, Gold, Rose Gold e Lake Blue.