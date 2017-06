YouTube: una chat per la condivisione dei video

Il team al lavoro su YouTube ha intenzione di semplificare e rendere sempre più social la condivisione dei video in streaming sulla piattaforma. La dimostrazione è una nuova funzionalità, disponibile a breve negli Stati Uniti e nell'America Latina (quasi certamente arriverà in futuro in altri territori), che di fatto introduce una sorta di chat per commentare e guardare i video in compagnia dei propri amici. Una sorta di feature (se ne è parlato mesi fa con le prime indiscrezioni comparse in Rete) dedicata alla messaggistica, integrata direttamente all'interno dell'applicazione mobile.