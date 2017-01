YouTube: sharing dei video e chat di gruppo

Google ha dato il via al rollout di una funzionalità inedita per l'applicazione mobile di YouTube: si tratta di una caratteristica che permette di creare chat di gruppo quando si condividono i video in streaming, così da conversare e scambiare messaggi in forma privata, in modo del tutto slegato dal tradizionale sistema dei commenti. La disponibilità è inizialmente limitata al Canada (dove, secondo il gruppo di Mountain View, gli utenti condividono il 15% di filmati in più rispetto al resto del mondo) e accessibile negli altri territori esclusivamente su invito. Ecco una clip che ne mostra il funzionamento.