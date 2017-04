YouTube TV, i programmi televisivi in streaming

Il gruppo di Mountain View ha lanciato, inizialmente solo in cinque città degli Stati Uniti, il suo nuovo servizio di intrattenimento multimediale YouTube TV. Si tratta di una piattaforma che consente di guardare in diretta streaming le trasmissioni televisive di emittenti come ABC, CBS, FOX, NBC e altri popolari network: si va dagli eventi sportivi locali a quelli nazionali, dalle serie TV ai notiziari. Il tutto con la possibilità di registrare i contenuti salvandoli sul cloud senza alcuna limitazione di spazio. Il prezzo dell'abbonamento mensile è fissato in 35 dollari, con la possibilità di gestire fino a sei account con ogni sottoscrizione.