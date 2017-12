Zanco Tiny T1, il telefono più piccolo al mondo

È grande meno di un pollice e pesa meno di una moneta: Zanco Tiny T1 è il telefono più piccolo e leggero al mondo: 46,7x21 mm per 13 grammi. Può contenere 300 contatti in rubrica, conservare 50 SMS, effettuare e ricevere chiamate grazie allo slot per schede nano-SIM, ha un piccolo display OLED e la ricarica della batteria si effettua tramite porta micro-USB. L'idea è stata proposta sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter con l'obiettivo di raccogliere i fondi necessari a sostenere economicamente le fasi di produzione e commercializzazione. Chi desidera acquistare il prodotto durante la fase di pre-ordine deve affrontare una spesa pari a 30 sterline (circa 34 euro).