Zebra Sports Solution monitora le performance in campo

La tecnologia Sports Solution sviluppata e fornita da Zebra sarà impiegata, per la terza stagione di seguito, sui campi del football americano nel campionato NFL e in quelli che ospiteranno le gare della NCAA. Si tratta di un sistema che, grazie all'utilizzo di tag RFID, è in grado di monitorare con precisione i movimenti degli atleti sul terreno di gioco, la loro velocità, l'accelerazione e la decelerazione, fornendo così statistiche dettagliate e in tempo reale sulle performance. A partire da quest'anno le informazioni saranno gestite mediante la piattaforma cloud di Kinduct Athlete Management System.