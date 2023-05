1 Tera di SSD interno super veloce a soli 70 euro? SI PUÒ FARE!

Se non è l’offerta top del giorno cosa volete di più? Amazon devasta il prezzo di Crucial P3 Plus 1TB tagliandolo di un sontuoso 47%, facendolo precipitare fino a farlo fermare a 71,45 euro! Il vostro PC vi chiede sempre più spazio? Avete ancora i vecchi e lenti cassettoni di hard disk tradizionale? Bene, è arrivato il momento di mettere il turbo al vostro computer! Clicca qui e compralo adesso!

Vi sembrerà di avere un computer nuovo!

Crucial P3 Plus 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe SSD interno è un prodotto di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccezionali e una maggiore efficienza energetica. Grazie alla sua tecnologia NVMe (Non-Volatile Memory Express) e alla velocità di trasferimento PCIe di quarta generazione, questo SSD offre velocità di lettura e scrittura eccezionali, che possono arrivare fino a 4200 MB al secondo.

Utilizza la tecnologia Dynamic Write Acceleration per ottimizzare le prestazioni di scrittura e garantire il massimo trasferimento dati possibile. Grazie alla sua forma M.2, il l’hard disk è compatibile con la maggior parte dei sistemi desktop e laptop moderni, ed è facile da installare. Inoltre, il suo basso consumo energetico è perfetto per ridurre il consumo della batteria di un portatile.

Inoltre, è dotato di un dissipatore di calore in alluminio anodizzato che aiuta a mantenere la temperatura del dispositivo a livelli accettabili. Questo è particolarmente importante per i gamer e coloro i quali che utilizzano il dispositivo per lavori intensi, poiché una temperatura troppo elevata può compromettere le prestazioni del dispositivo e persino causare danni permanenti.

In termini di sicurezza, il Crucial P3 Plus 1TB è dotato di crittografia AES a 256 bit, che offre una protezione avanzata dei dati. Ciò significa che i dati archiviati sul dispositivo sono protetti da accessi non autorizzati e da eventuali attacchi informatici.

Crucial P3 Plus 1TB è un’ottima scelta per chi cerca un SSD ad alta velocità, affidabile e sicuro. Lo sconto del 47% ci fa gridare “COMPRAMI ORA“, cosa questa, vista la super offerta Amazon, la cosa da fare subito prima che il prodotto termini!

