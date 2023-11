10 gadget CURIOSI di cui ignoravi l’esistenza ma di cui NON potrai più fare a meno

Sei pronto a scoprire 10 gadget curiosi di cui ignoravi l’esistenza ma che potrebbero cambiare la tua vita? Dai un’occhiata a queste interessanti innovazioni tecnologiche che potresti non aver mai considerato, ma che una volta scoperte, potresti non poter più fare a meno. Ognuno di essi offre un vantaggio unico e rende la vita un po’ più interessante e comoda.

Capsula riutilizzabile per macchinetta caffè

Il caffè è una delle bevande più amate al mondo, ma il suo consumo può avere un impatto significativo sull’ambiente a causa delle capsule monouso. Fortunatamente, RECAFIMIL offre una soluzione ecologica con le sue capsule riutilizzabili in acciaio inox compatibili con le macchine Nespresso. Goditi il tuo caffè preferito in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente spendendo tra l’altro pochissimo, appena 13€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Dopo puntura tech

Il Beurer BR 10 è un dispositivo compatto per la dopo puntura progettato per alleviare rapidamente prurito e bruciore causati da punture e morsi di insetti. Questo dispositivo può essere un valido alleato per coloro che sono soggetti alle fastidiose conseguenze degli insetti. Su Amazon costa 19€.

Metal detector, scansione a 360°

Hai mai desiderato scoprire tesori nascosti e oggetti dimenticati sotto la superficie della terra? Il metal detector Pinpointer è la soluzione perfetta per avventurarsi in emozionanti sessioni di ricerca di oggetti metallici, senza la necessità di investire in costosi dispositivi. Prendilo ora su Amazon a 18€, approfittando dello sconto del 45% e delle spese di spedizione gratuite.

Ventilatore da polso

Se cerchi di un modo fresco e divertente per affrontare i giorni caldi dell’estate, ecco un’occasione da non perdere: il ventilatore da polso Kalttoy. Immagina di avere una brezza fresca sempre a portata di mano, ovunque tu vada, senza dover portare pesanti ventilatori o cercare disperatamente un angolo ombreggiato. Con il suo design pratico da polso, puoi indossarlo come un elegante braccialetto e goderti l’aria fresca con la massima comodità, spendendo oggi appena 8€ se lo compri su Amazon.

Rilevatore di gas Towwoo HT60

Mantenere la sicurezza in casa come sul posto di lavoro è importantissima, e individuare ad esempio le fonti di perdite di gas in tempo può davvero salvare la vita a te e alle persone che ami. Con il rilevatore di gas Towwoo HT60, spendendo la modica cifra di 18€, puoi in tal senso assicurarti via Amazon un gadget super utile in quest’ottica, un aiuto concreto nella lotta contro le perdite.

Bilancia digitale per bagagli

La bilancia digitale per bagagli FREETOO è uno strumento pratico per chi viaggia spesso e desidera tenere sotto controllo il peso dei bagagli in modo da evitare spese extra per il superamento del peso consentito dalle compagnie aeree. Questa bilancia è in grado di misurare il peso dei tuoi bagagli fino a 50 kg, il che la rende adatta per la maggior parte dei viaggi e delle compagnie aeree. Un oggettino super utile quanto geniale, che può essere tuo oggi a soli 10€ su Amazon, con le spedizioni gratis via Prime.

Lettore di codici YA201, un portento

EDIAG YA201 è uno scanner OBD2 progettato per aiutarti a diagnosticare i problemi del motore del tuo veicolo in modo rapido ed efficiente. Con questo strumento, sarai in grado di leggere i codici di errore del motore, visualizzare i dati in tempo reale e accedere ad altre funzioni utili per il monitoraggio delle prestazioni del veicolo. Un concentrato di efficacia e tecnologia che puoi fare tuo a un prezzo irrisorio su Amazon, dove lo vendono a soli 23€: puoi infatti risparmiare il 18% con il codice promozionale 7MGE2PR3 da inserire alla cassa prima del pagamento.

La telecamera lampadina

La telecamera si collega alla tua rete Wi-Fi domestica, consentendoti di accedere alle immagini e ai video in tempo reale tramite un’applicazione mobile sul tuo smartphone o tablet. La videocamera offre una funzione di zoom fino a 10X, che ti consente di ingrandire e visualizzare dettagli specifici all’interno dell’area di ripresa. La telecamera è dotata di rilevamento del movimento, il che significa che inizierà a registrare quando rileva attività nell’area. Riceverai notifiche sul tuo dispositivo mobile quando viene rilevato un movimento.

Antenna radio potente: utile ed economica

La ricezione dei canali radio è spesso un fastidio con cui dobbiamo fare i conti. Ma per fortuna ci sono diverse soluzioni, come questa antenna da interni ed esterni con amplificatore di segnale: ti basta installarla tenendola lontana da qualsiasi dispositivo ad alto consumo energetico per evitare interferenze, e il più è fatto. Su Amazon puoi farne tua una a soli 4€ seguendo questo link e spuntando la voce Applica coupon 80% sulla pagina del prodotto. E’ facile da piazzare e costa poco.

Batterie al litio ricaricabili via USB set da 8 pezzi

Le Batterie AA Ricaricabili USB 3000 mWh sono una soluzione conveniente e ecologica per le tue esigenze di alimentazione. Queste batterie agli ioni di litio Mignon AA offrono una capacità elevata e una ricarica rapida, rendendole ideali per una vasta gamma di dispositivi. Approfitta dello sconto di Amazon, allora, e falle tue a 50€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Questi gadget curiosi offrono funzionalità innovative e comodità che potrebbero sorprenderti. Non appena li scoprirai, potresti scoprire di non poter più farne a meno nella tua vita quotidiana. Questi gadget curiosi possono infatti sembrare sorprendenti e inaspettati, ma una volta che li scopri, potresti scoprire che non puoi più farne a meno nella tua vita quotidiana.

