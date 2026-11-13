10 regali tecnologici entro i 50 euro che conviene comprare durante il Black Friday

Una fascia di prezzo dove, secondo la selezione pubblicata da SlashGear l’11 novembre 2026, si trovano gadget utili per la casa, il viaggio, il lavoro e il tempo libero. Non solo oggetti economici, insomma, ma accessori che possono davvero tornare comodi ogni giorno.

Tra i regali più semplici da azzeccare ci sono ancora loro: cuffie Bluetooth e speaker portatili. Accessori ormai entrati nella vita di tutti i giorni, tra podcast ascoltati in metro, serie viste dal portatile e musica in cucina mentre si prepara la cena. Le Soundcore Q20i, marchio legato ad Anker, puntano su cancellazione attiva del rumore, bassi decisi e un’app per regolare il suono.

L’azienda dichiara fino a 40 ore di autonomia con ANC attivo e fino a 60 ore senza: numeri interessanti per chi non vuole mettere un dispositivo in carica ogni sera. C’è anche una funzione non scontata a questo prezzo: il collegamento a due dispositivi insieme, così si può passare da una chiamata sul telefono a un video sul laptop senza rifare l’abbinamento.

Per chi preferisce ascoltare in compagnia, lo speaker Bluetooth Tribit XSound Go resta una scelta semplice e concreta. È piccolo, sta nello zaino e, secondo Tribit, arriva fino a 24 ore di batteria, anche se molto dipende dal volume e da cosa si ascolta. La certificazione IPX7 lo mette al riparo dall’acqua: può stare vicino alla piscina o in bagno durante la doccia. Meno indicato, invece, per la spiaggia, perché non viene dichiarata una protezione specifica contro polvere e sabbia. Limiti piccoli, ma da sapere. Soprattutto quando si resta sotto i 50 euro.

Casa più smart senza ristrutturare: smart plug, Alexa per bambini e streaming 4K

Per rendere la casa smart non servono per forza lavori, cavi nuovi o interventi sull’impianto elettrico. Una presa intelligente TP-Link Tapo Smart Plug Mini, collegata alla rete di casa, permette di accendere e spegnere da remoto lampade, ventilatori o piccoli elettrodomestici tramite app. Il punto forte è la compatibilità con Matter, lo standard usato da Apple Home, Google Home, Alexa e SmartThings. Utile quando in casa ci sono dispositivi di marche diverse. Esempio pratico: si esce di corsa, resta il dubbio sul ferro da stiro, si apre l’app e si controlla lo stato della presa. Se serve, la si spegne.

Gadget tech compatti e accessori da regalo su un tavolo, tra cuffie, speaker, power bank e controller.

Per i bambini, o per amici in arrivo alla prima esperienza da genitori, l’Amazon Echo Pop Kids porta Alexa in una versione più controllata. Ci sono filtri per contenuti espliciti, risposte vocali, audiolibri, giochi e storie della buonanotte. Amazon lo propone con grafiche pensate per i più piccoli, dai personaggi Disney agli Avengers, così sul comodino della cameretta sembra meno un oggetto “da grandi”.

Sul fronte tv, invece, la Amazon Fire TV Stick 4K Select può allungare la vita di un televisore datato o di una smart tv diventata lenta. Supporta streaming 4K, HDR10+ e le principali app, con interfaccia aggiornata e funzioni vocali legate ad Alexa+. Si inserisce nella porta HDMI, si collega al Wi-Fi e, di solito, in pochi minuti è pronta.

Accessori pratici per viaggio, lavoro e gaming: dal trasmettitore Bluetooth al controller wireless

Tra gli accessori da viaggio spunta il Twelve South AirFly SE, un piccolo trasmettitore che si collega al jack audio da 3,5 millimetri e lo trasforma in una sorgente Bluetooth. È pensato soprattutto per l’aereo, dove spesso gli schermi di bordo funzionano ancora con cuffie cablate non proprio memorabili. Ma può servire anche in palestra, su tapis roulant o cyclette con uscita audio tradizionale. La batteria dichiarata arriva fino a 20 ore, abbastanza per una o due tratte lunghe. Resta solo una cosa da ricordare: va caricato anche lui, insieme agli auricolari. Poco, ma va messo in conto.

Per chi passa molte ore al computer, la tastiera meccanica Kisnt KN85 prova a portare sotto i 50 euro caratteristiche che di solito si trovano su modelli più cari: collegamento wireless, compatibilità con Windows e Mac, layout al 75%, illuminazione RGB e switch sostituibili a caldo. Non è solo roba da appassionati: la sensazione di scrittura cambia parecchio rispetto alle tastiere a membrana.

Per il gaming, invece, il controller wireless 8BitDo Ultimate 2C guarda a chi gioca su PC Windows, smartphone o tablet Android. Include dongle USB, modalità cablata, joystick e trigger hall-effect e pulsanti L4/R4 rimappabili. Anche il design trasparente fumé, per chi tiene d’occhio l’estetica della postazione, fa la sua parte.

Nostalgia e autonomia: mini camera Kodak e power bank compatto tra estetica e funzionalità

La nota più nostalgica arriva dalla Kodak Charmera, una mini fotocamera portachiavi pensata più per il gusto analogico che per sfidare gli smartphone di oggi. Le foto hanno un’impronta volutamente rétro, con filtri che richiamano la pellicola. E la confezione aggiunge anche un piccolo effetto sorpresa: quando la si apre non si sa quale colore uscirà. Per chi è cresciuto tra anni Ottanta e Novanta può diventare un oggetto da usare davvero, non solo da lasciare su una mensola. Serve però una microSD, non inclusa: dettaglio da tenere presente se la si vuole regalare pronta all’uso.

Chi cerca un regalo più pratico può guardare al power bank Ugreen da 10.000 mAh, in edizione Honkai: Star Rail. Unisce una grafica riconoscibile a una dotazione concreta: cavo USB-C integrato, ricarica rapida fino a 55 watt e possibilità di alimentare fino a tre dispositivi grazie anche alle porte USB-C e USB-A. Può bastare per uno smartphone recente e, in molte situazioni, anche per un portatile leggero come un MacBook Air. Non è il solito mattoncino nero dimenticato in fondo alla borsa. E sotto la soglia dei 50 euro, questa differenza si nota.