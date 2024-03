100 Cialde Compostabili Caffè Borbone: approfitta dello SCONTO di OGGI (-18%)

Vuoi un buon caffè e allo stesso tempo vuoi farti anche un altro favore: rimanere fedele all’ambiente. La risposta a questo complicato enigma c’è e sono le cialde compostabili di Caffè Borbone. Solo per oggi ne trovi 100 in sconto su Amazon del 18%, che fissano il prezzo finale alla modica cifra di 12,30€. Fai in fretta: è un’offerta a tempo e sai bene come va a finire se non approfitti subito dell’offerta!

100 cialde compostabili di Caffè Borbone: oggi in sconto su Amazon a un prezzo bassissimo

Queste Cialde Compostabili di Caffè Borbone Miscela Nera hanno un gusto intenso e un sapore molto marcato che ricorda in tutto e per tutto il vero caffè napoletano. Dopo aver messo la cialda all’interno della macchinetta apposita, sentirai subito la qualità ricca e cremosa che solo caffè Borbone sa dare, proprio come se fossi seduto in un bar nel centro di Napoli!

La vera particolarità in questo caso sta nel packaging, il quale fa capolino all’ambiente confezionando il caffè in cialda utilizzando del materiale sostenibile. Infatti, grazie a una costante ricerca dell’azienda da questo punto di vista, specialmente grazie al continuo sviluppo del reparto di qualità e controllo, hanno reso la carta dell’involucro riciclabile senza però alterare il gusto delle miscele. E soprattutto, stiamo parlando di un prodotto che è completamente Made in Italy!

Acquista subito questo ottimo prodotto di Caffè Borbone, oggi sono presenti su Amazon con un’offerta a tempo davvero imperdibile: -18% sul prezzo originale, che fa passare il prezzo da 15,00€ alla ancora più modica cifra di 12,30€, facendoti risparmiare ben 2,70€. Come abbiamo già detto, questa offerta è a tempo limitato, quindi ti conviene fare in fretta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.