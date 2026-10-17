1000 euro al mese, solo per chi rientra in questi requisiti: il sussidio per i cittadini

L’obiettivo è aiutare, con un contributo mensile, i giovani tra 18 e 45 anni che decidono di restare — o di tornare — nei piccoli comuni delle aree interne, portando avanti progetti utili alle comunità locali e legati al contrasto dello spopolamento.

Il testo si chiama “Misure di contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne della Campania” ed è stato depositato il 12 ottobre 2026 come proposta di legge numero 78. Per ora, va chiarito, non è una misura già in vigore: non si possono presentare domande e non ci sono bandi regionali aperti.

Secondo la scheda del Consiglio regionale della Campania, i firmatari sono Raffaele Aveta, indicato come esponente del Movimento 5 Stelle, e Gaetano Simeone. Il provvedimento è stato assegnato alla Prima Commissione. Alla Seconda Commissione, invece, toccherà il parere finanziario. Un passaggio tecnico, certo, ma centrale: da lì dovrà passare anche la verifica sulle coperture economiche.

L’idea era stata presentata pubblicamente a settembre a Ciorlano, nel Matese casertano, durante un incontro dedicato alle aree interne della Campania. Nel testo ricorre un’espressione precisa: “restanza attiva”. Non un assegno dato solo perché si vive in un borgo, quindi, ma un sostegno legato a iniziative reali, pensate per i bisogni del territorio. «Difendiamo le radici», ha spiegato Simeone nel presentare il senso politico della proposta.

Chi può fare domanda e quali piccoli comuni sono coinvolti

Se approvata, la misura sarebbe rivolta alle persone tra 18 e 45 anni che risiedono e vivono stabilmente da almeno dodici mesi in uno dei comuni interessati. La proposta guarda anche a chi se n’è andato: potrebbe partecipare chi in passato ha vissuto nel paese per almeno un anno e si impegna a ristabilire residenza e dimora abituale prima del primo pagamento.

Due giovani discutono un progetto davanti a una bacheca in un piccolo comune, tema al centro del reddito di restanza in Campania.

Il requisito, però, non sarebbe solo una formalità. La residenza nel piccolo comune andrebbe mantenuta per tutta la durata del sostegno, proprio per evitare trasferimenti solo sulla carta. In sostanza, non basterebbe cambiare indirizzo all’anagrafe: il beneficiario dovrebbe vivere davvero nel territorio per cui presenta il progetto.

I comuni interessati sono quelli campani con meno di duemila abitanti e con almeno una delle caratteristiche indicate nella proposta: rientrare nella Strategia nazionale per le aree interne, essere classificati come periferici o ultraperiferici, essere comuni montani oppure far parte di Comunità montane o Unioni di comuni montani. La Giunta regionale potrebbe anche inserire altri territori, valutando calo della popolazione, fuga dei giovani, invecchiamento dei residenti e difficoltà di accesso ai servizi. In ogni comune, comunque, non potrebbero esserci più di cinque beneficiari contemporaneamente.

Percorso di comunità: 1.000 euro al mese per chi porta un progetto al paese

Il primo canale previsto è il percorso di comunità. È pensato per chi presenta un progetto di utilità sociale, culturale, educativa, ambientale o legato all’innovazione digitale. Il contributo sarebbe di 1.000 euro al mese per un massimo di 24 mesi, senza rinnovo. Due anni, dunque, per provare a far diventare un’idea un servizio, un’attività, qualcosa che resti al paese.

I progetti dovranno essere valutati dalla Regione Campania, dopo il parere motivato del Comune interessato. Qui conta il filtro dell’amministrazione locale, chiamata a dire se l’iniziativa risponde davvero ai bisogni della comunità: attività per i ragazzi, cura degli spazi comuni, servizi culturali, proposte ambientali.

Il testo mette però un paletto. Sono escluse le iniziative che coincidono con le normali funzioni del Comune o con servizi da affidare tramite appalto. Il motivo è chiaro: evitare che i beneficiari finiscano per sostituire, nei fatti, il personale pubblico. Nelle intenzioni dei proponenti, la misura deve sostenere nuova partecipazione e nuove competenze, non coprire vuoti amministrativi.

Percorso d’impresa: assegno, fondo di avvio e regole per aprire un’attività

Il secondo canale è il percorso d’impresa, destinato a chi vuole avviare una nuova attività o subentrare in una già esistente, anche in forma cooperativa. In questo caso il contributo mensile sarebbe di 800 euro per un massimo di 18 mesi. Gli eventuali ricavi dell’attività, secondo la proposta, non ridurrebbero l’assegno.

Oltre al sostegno mensile, il testo prevede un contributo fino a 25mila euro per le spese di avvio, insieme ad attività di formazione e tutoraggio. È uno dei punti più significativi della proposta, perché lega la permanenza nei borghi alla creazione di lavoro: botteghe, servizi locali, agricoltura, turismo lento, cura del territorio. Tutto, però, dovrà essere definito nei criteri attuativi, se la legge arriverà al via libera.

Chi completa il percorso di comunità potrebbe accedere anche al percorso d’impresa, ma solo se la nuova attività sarà coerente con il progetto iniziale. C’è poi un tetto complessivo: i due sostegni, sommati, non potranno superare i 36 mesi. Solo dopo l’eventuale approvazione in Consiglio e i provvedimenti della Giunta, il reddito di restanza in Campania potrà passare da proposta politica a misura concreta per i giovani dei piccoli comuni.