103€ su Amazon per Motorola moto g14? FOLLIA TOTALE con il 31% di sconto

Non è più necessario spendere un capitale per acquistare uno smartphone Android in grado di assicurarti una buona esperienza di utilizzo quotidiana, non oggi grazie a questa offerta eccellente di Amazon sul budget phone Motorola moto g14.

Sfruttando lo sconto immediato del 31%, infatti, il device dell’azienda alata può essere tuo al prezzo shock di appena 103€ con consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo con i servizi Prime di Amazon.

Motorola moto g14 è in vendita su Amazon a un prezzo assolutamente ridicolo

Motorola moto g14 è perfetto per un utilizzo quotidiano senza compromessi: infatti, è perfetto per navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video online, telefonare e molto altro ancora.

Frontalmente è presente un bel pannello da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+, mentre sotto il cofano il processore octa-core Unisoc T616 sfrutta sapientemente 4/128GB di memoria interna per avviare in un istante le app di cui hai bisogno. Sottile e con un design piuttosto accattivante, il device di Motorola monta un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di buon livello.

Insomma, lo smartphone di Motorola è senza ombra di dubbio il best buy Amazon di oggi; mettilo subito nel carrello e sfrutta i servizi Prime per riceverlo a casa già domani e senza costi aggiuntivi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.