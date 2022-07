Google Pixel Buds Pro, i flagship killer degli Apple AirPods Pro arrivano in Italia

Al Google I/O di quest’anno l’azienda di Mountain View ha raccontato in anteprima dei nostri prossimi dispositivi hardware, tra cui gli auricolari top di gamma Pixel Buds Pro, da oggi disponibile per il preordine su Amazon (e sul Google Store) e in vendita a partire dal 28 luglio al costo di 219 euro. Costruito per essere il compagno perfetto per il telefono Pixel, il device è disponibile nei colori corallo, grigio antracite, grigio nebbia e verde cedro, e concepito anche per integrarsi con la routine quotidiana dei suoi possessori, aiutandoli a collegare i momenti in cui sono in movimento con quelli che trascorrono a casa.

Google Pixel Buds Pro, una BOMBA di auricolari

I Pixel Buds Pro utilizzano la connettività multipunto per consentirti di passare automaticamente da un dispositivo all’altro, inclusi iOS e Android, come telefoni, laptop, tablet e TV, e di controllare tutto con un tocco. Passa facilmente dalla musica sul telefono alle videochiamate sul laptop. Gli altoparlanti con driver da 11 mm progettati su misura offrono inoltre un suono potente, conservando tutte le sfumature della musica. L’equalizzazione a 5 bande ti consente di impostare il suono come preferisci.

Grazie a Silent SealTM, che si adatta alla forma unica dell’orecchio, e alle molteplici misure dei padiglioni auricolari forniti con le Pixel Buds Pro, il suono indesiderato rimane fuori. Sia che stiate cercando di ascoltare musica, di seguire un podcast o di effettuare una chiamata, con le Pixel Buds Pro avrete un’esperienza eccellente. La cancellazione attiva del rumore funziona creando un suono opposto aggiuntivo per cancellare il rumore circostante.

Quanto più velocemente gli auricolari riescono a percepire i suoni esterni e a calcolare il suono inverso, tanto migliore sarà la cancellazione del rumore. Il team di esperti interni di Big G ha utilizzato altoparlanti personalizzati e un chip audio personalizzato a 6 core con algoritmi sviluppati da Google per accelerare questo processo. Gli auricolari offrono inoltre fino a 11 ore di autonomia di ascolto e 31 ore piene con la custodia con funzione di ricarica.

Inoltre, puoi ricaricare gli auricolari in modalità wireless con Pixel Stand o altri caricatori compatibili con lo standard Qi. La custodia del Pixel Buds Pro è liscia ed è abbastanza piccola da stare nella tasca perfino dei jeans più attillati. Cosa aspetti? Corri a prenotarli su Amazon al costo di 219 euro.

