Alexa Echo Show 5: correte, sono rimasti pochi pezzi (-47%)

Amazon non vende soltanto prodotti di altre aziende, ma ha anche tantissimi gadget a marchio suo. Tra quelli più conosciuti, ci sono gli assistenti vocali Alexa. Sono dispositivi per la smart home con cui potrete interagire direttamente con la vostra voce, per poter comandare diverse funzioni. L’Amazon Alexa Echo Show 5, oggi ha un incredibile sconto del 47%, abbassando il suo prezzo a soli 44,99 €.

Alexa Echo Show: l’assistente vocale di Amazon con lo schermo

La famiglia degli assistenti vocali di casa Amazon è molto ampia e l’Echo Show 5 a differenza di altri suoi fratelli più piccoli, ha anche uno schermo integrato. Sono davvero tantissime le operazioni che potete eseguire grazie a lui:

Potete controllare il meteo;

Impostare le sveglie;

Interagire con i dispositivi Smart della vostra casa;

Guardare un documentario o il telegiornale, ma anche una video ricetta mentre siete in cucina;

Effettuare videochiamate, infatti l’Echo Show 5 è dotato di una camera integrata da 2 MP.

Iniziare la giornata impostando Alexa con una routine che accende le luci compatibili;

Videosorvegliare la vostra casa mentre siete in giro;

Con Amazon Photos, potete trasformare Alexa Echo Show 5 in una cornice digitale;

Riprodurre le vostre serie TV preferite, direttamente dalle maggiori piattaforme di streaming video al mondo;

Si può trasformare in una cornice digitale, riproducendo le vostre foto più belle;

Queste e tantissime altre, sono le operazioni che potrete svolgere semplicemente con la vostra voce. Inoltre è stato progettato per tutelare la vostra privacy, basterà disattivare i microfoni e telecamera semplicemente premendo un pulsante. Facendo scorrere l’apposito copri-telecamera integrato, la vostra intimità sarà tutelata a dovere. Non fatevi scappare questa incredibile offerta sull’Amazon Alexa Echo Show 5, non capita tutti i giorni di vederlo a soli 44,90 €. Stiamo parlando quasi del metà prezzo, questa è pura follia. Noi ne abbiamo già acquistati 2 per il nostro ufficio, affrettatevi perché sono rimasti pochi pezzi nei loro magazzini, a questo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.