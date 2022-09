Motorola annuncia tre nuovi dispositivi: Motorola edge 30 Ultra, Fusion e Neo

Motorola annuncia il lancio di tre nuovi dispositivi Edge, ovverosia Motorola edge 30 Ultra, Motorola edge 30 Fusion e Motorola edge 30 Neo, continuando a spingersi oltre i confini del segmento degli smartphone premium. Questi potenti device, che combinano i più recenti avanzamenti tecnologici con un design eccezionale ed esperienze di assoluto livello, sono stati presentati nel corso di un evento internazionale svoltosi a Milano. I tre dispositivi sono tutti dotati di funzionalità Ready For per offrire un’esperienza a 360° e molto altro. Motorola edge 30 Ultra lo trovi già su Amazon al prezzo di lancio di 899€ con le spedizioni gratuite gestite da Prime. Degli altri due ce ne occupiamo invece in una news a parte.

Motorola 30 edge Ultra: cattura ogni attimo senza limiti

Motorola edge 30 ultra ridefinisce il concetto di dispositivo premium di livello ultra offrendo una tecnologia all’avanguardia e un sistema di fotocamere ad altissima risoluzione. Con la prima fotocamera principale nel settore a disporre di un sensore da 200MP, progettato per catturare più luce combinando 16 pixel in un unico Ultra Pixel da 2,56μm, potrete scattare foto mozzafiato anche al buio. Inoltre, grazie all’avanzata tecnologia HDR, luci e ombre sono perfettamente bilanciate per offrire scatti meravigliosamente dettagliati anche in condizioni di illuminazione mista.

Il sensore principale è dotato anche di stabilizzazione ottica (OIS), che aiuta a eliminare i tremolii indesiderati.

Motorola edge 30 Ultra è dotato, inoltre, di un obiettivo grandangolare da 50MP per allargare l’inquadratura della scena e ottenere comunque foto di alta qualità. Per gli scatti più ravvicinati c’è Macro Vision, che consente di avvicinarsi al soggetto quattro volte di più rispetto a un obiettivo standard. Utilizzando, poi, un teleobiettivo 2x, è possibile effettuare un primo piano del soggetto e mantenere una distanza adeguata per catturare perfettamente i tratti del viso. Nella modalità ritratto potrai adattare la lente focale scegliendo tra grandangolo (35mm), standard (50mm) o ravvicinato (85mm).

Infine abbiamo una fotocamera frontale da 60MP, tra quelle a più alta risoluzione disponibili su uno smartphone, per selfie di qualità incredibilmente elevata. Grazie alle funzionalità di Snapdragon Elite Gaming, l’esperienza di gioco viene portata a un livello superiore. Durante il gameplay, il dispositivo riduce la latenza del tocco con un touch rate di 360Hz e, grazie al supporto per il display a 144Hz 4 , consente di immergersi nei giochi come mai prima d’ora. Dulcis in fundo, la ricarica rapida. Ora è possibile ottenere energia per tutta la giornata in soli 7 minuti 5 grazie alla ricarica TurboPower da 125W più veloce di sempre. Inoltre, questo dispositivo è dotato di ricarica wireless fino a 50W, per ricaricare senza l’intralcio del cavo o addirittura regalare un po’ di batteria a un amico con la condivisione dell’energia wireless da 10W.

Prezzi e disponibilità

Motorola edge 30 Ultra è disponibile al prezzo di 999,90 euro nella versione Interstellar Black (Ash Grey). Su Amazon è possibile però trovarlo al prezzo promozionale di lancio di 899€.

