La tua nuova smart TV TCL da 40” la compri ora a un prezzo low budget

Semplice ed elegante, lo Smart TV TCL da 40” che ti suggeriamo oggi è uno dei migliori attualmente disponibile sul mercato, perché combina perfettamente funzionalità e design. La cornice sottile trasmette un tocco di bellezza e serenità, più di quanto puoi immaginare e lo schermo completamente piatto, con una struttura leggera e un design contemporaneo, fa il resto assieme alle tante funzioni incluse. Oggi questo gioiellino da 43 pollici puoi farlo tuo a un prezzo decisamente conveniente, ovverosia 269€ con uno sconto effettivo di ben 100 euro. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite con i servizi Prime.

Smart TV TCL da 40”

Android TV TCL ti offre un intrattenimento semplice e senza limiti, sempre in altissima qualità, sia dal punto di vista visivo che da quello dell’offerta contenutistica. Android TV integra infatti il sistema Google Home e la funzione di Assistente Google. Fagli domande, chiedigli di fare qualcosa. È il tuo assistente personale, sempre pronto ad aiutarti con oltre 1 milione di azioni. Con il Google Play Store per i TV Android, qualsiasi cosa tu stia cercando – da Netflix a YouTube, a milioni di giochi – ha un’app che fa al caso tuo.

Goditi pertanto l’esperienza visiva Full HD con una risoluzione 2 volte migliore (1920 x 1080 pixel) rispetto ai normali HDTV. Micro Dimming analizza l’immagine del tuo TV in oltre cento aree separate per regolare la luminosità. La qualità dell’immagine è significativamente migliorata per un’esperienza visiva eccezionale. Al contempo l’HDR riproduce accuratamente le tonalità chiare e scure con colori precisi e immagini più dettagliate.

Grazie alla piena compatibilità con HDMI 2.1, tutti gli standard HDR e le funzioni dedicate al gaming (ALLM e Freesync Premium) questo TV sarà il miglior compagno per godersi qualsiasi contenuto. Per offrire ai consumatori europei infinite possibilità di intrattenimento, TCL ha lanciato la piattaforma Smart Google TV, stand regolabile e audio firmato Onkyo. Completano la lineup anche due nuove TV Smart con Google TV: la Serie P73, che vanta una tecnologia Ultra HD con wide color gamut, e la Serie P63.

Ottieni il massimo effetto sonoro dai tuoi contenuti grazie ad un audio surround dinamico di alta qualità, con Dolby Audio. Sia che tu stia guardando un film, un programma TV, un video online o un concerto, Dolby Audio garantisce una qualità audio oltre le tue aspettative. E allora, cosa aspetti? Fai tuo questo super televisore che non ha nulla da invidiare a marche più famose a soli 269€ e non te ne pentirai.

