Stop agli sprechi con questo il termostato intelligente di tado°: prezzo WOW

Con i prezzi sempre più alle stelle è importantissimo imparare a gestire al meglio le risorse in casa, a cominciare proprio dal consumo energetico. E con questo kit di base per termostato intelligente, tutto diventa più semplice. Con questo dispositivo e l’app tado, gestisci il riscaldamento ovunque tu sia, riduci gli sprechi energetici e risparmi con le sue funzioni intelligenti, per portarlo a casa con 129€, con un risparmio netto sulle future bollette e un enorme guadagno in termini di salute. Insomma, spendi oggi e risparmi domani.

Kit di Base – Termostato intelligente, prezzo WOW

Compatibile con la maggior parte degli impianti di riscaldamento tra cui le caldaie a gas, a gasolio, a condensazione, impianti OpenTherm e riscaldamento a pavimento idronico, il kit sostituisce il termostato ambiente cablato esistente. Ottieni informazioni sulla qualità dell’aria interna e se, per esempio, l’aria è troppo umida e si può creare muffa.

Oltre a essere bello esteticamente è anche discreto e di piccole dimensioni, per cui lo puoi posizionare dove vuoi, dal salotto alla cucina. Un prodotto affidabile, dunque, di alta qualità e assolutamente utile da avere in casa. Programmazione Intelligente per una temperatura perfetta in ogni singola stanza, in qualsiasi momento; riscalda solo se qualcuno è in casa; può essere abilitata o meno con un clic via app. Se nessuno è in casa o vengono rilevate finestre aperte, tado spegne automaticamente il riscaldamento. Se nessuno è in casa o se viene rilevata una finestra aperta, l’app tado ti ricorda di spegnere il riscaldamento tramite una notifica push. La funzione Care & Protect ti aiuta invece a risolvere anomalie del riscaldamento (acquisto in-app, cancell. mensile; 2,99 €/mese).

Non ti basta? Allora devi sapere anche che ha tante altre utili caratteristiche: Integrazione Dati Meteo, Statistiche Dettagliate, Report Risparmio Energetico, controllo multi-stanza (necessario Termostato Intelligente aggiuntivo), funzione riscaldamento rapido, funzione antigelo e così via. Con questo dispositivo e l’app tado, gestisci il riscaldamento ovunque tu sia e riduci gli sprechi energetici. Adesso hai l’occasione di portarlo a casa a 129€, con le spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

