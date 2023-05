Lenovo Tab M10 Seconda Generazione è un tablet di fascia media con un design elegante e moderno. Il dispositivo dispone di un ampio display IPS da 10,3 pollici con una risoluzione Full HD, che regala un’ottima esperienza visiva per la visione di film, giochi e tutte le altre app del Play Store.

Tab M10 ha tutte le caratteristiche per essere il vostro compagno di viaggio perfetto, un dispositivo tutto fare dalle interessanti e più che buone doti tecnologiche, un vero e proprio campione nel rapporto qualità prezzo. Se a questo ci aggiungiamo anche il corposo sconto del 30% offerto da Amazon è facile pensare che l’acquisto sia assolutamente consigliato!

Lenovo Tab M10 grandi preazioni ma piccolo prezzo

Il tablet è dotato di un processore MediaTek Helio P22T, che garantisce performance fluide ed efficienti, anche quando si utilizzano applicazioni e giochi impegnativi. Inoltre, la presenza di 3 GB di RAM permette di utilizzare più applicazioni contemporaneamente senza lag o rallentamenti.

Lo spazio di archiviazione è senza dubbio generoso, ben 32 GB che tramite MicroSD Card possono arrivare fino a 256 GB. I giga non vi mancheranno insomma, giochi, film, app e molto altro potranno trovare spazio senza problemi nel Tab M10.

Lenovo Tab M10 è poi dotato di una batteria da ben 5000 mAh che garantisce fino a 9 ore di utilizzo continuo.

A livello fotografico il tablet può scattare ottime foto mediante una fotocamera posteriore da 8 MP e di una fotocamera frontale da 5 MP, inoltre dispone di un sistema audio Dolby Atmos, per un’esperienza audio immersiva e di alta qualità.

E per non farsi mancare nulla il display di Lenovo Tab M10 è progettato per ridurre la luce blu dannosa al fine di affaticare meno occhi grazie alla certificazione TÜV Rheinland.

Poco spesa ma tante qualità al giusto prezzo per questo Lenovo Tab M10. Un tablet che non ha paura di scontrarsi coi pesi massimi del settore, ideale per l’intrattenimento e l’utilizzo quotidiano. Se poi Amazon ce lo sconta del 30% per un taglio di oltre 60 euro dobbiamo assolutamente cliccare sul bottone qua sotto!

