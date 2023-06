Il bundle dei sogni da Amazon: 55 euro in meno su Ring Intercom e Echo Dot!

Il vostro citofono di casa è ancora uno di quelli analogici marroni col filo sempre attorcigliato, col solo tasto nero per aprire il portone e con la spiacevole caratteristica di avere un audio pessimo? Vorreste qualcosa di ultima generazione, con più funzioni ma senza dover contattare l’elettricista di fiducia che vi fa pagare una fortuna per montare un super citofono con mille tasti che vi costringerà a rifare le tracce di tutto l’ingresso? Bene, Ring Intercom di Amazon è quello che fa per voi! Se poi Amazon lo sconta del 28% inserendo in bundle anche Echo Dot di quinta generazione è proprio l’offerta perfetta!

Risparmio garantito con questo bundle, 55 euro in meno rispetto all’acquisto separato dei due dispositivi, mettetelo subito nel carrello!

Che super offerta!

Il vecchio citofono diventa lo smartphone, ma con tante più funzioni ovviamente. Quando qualcuno suona alla porta apparirà una notifica: possiamo aprire il portone o parlare, esattamente come siamo soliti fare con il vecchio citofono. Superfluo ovviamente dire che funziona anche quando non si è a casa: è sufficiente che il telefono sia connesso ed il gioco è fatto. Ring Intercom è facile da installare, va posizionato accanto al vecchio citofono. Il montaggio non è per nulla complicato e viene comunque spiegato esaustivamente dall’applicazione dedicata. Non bisogna essere elettricisti professionisti, si tratta semplicemente di attaccare il dispositivo accanto al citofono, collegare un paio di fili e nel giro di una manciata di minuti sarà possibile gestire l’accesso alla vostra proprietà dovunque voi siate.

Sono davvero tante le funzioni complementari oltre al semplice parlare con chi suona ed aprire la porta. Ad esempio, la funzione di Verifica automatica per le consegne Amazon ci permette addirittura di dare un tempo di accesso limitato agli operatori delle consegne Amazon.

E poi c’è Echo Dot in bundle, l’assistente vocale di Amazon che essendo arrivato alla quinta generazione ha un audio migliorato rispetto alle precedenti versioni. Anche qui inutile dire che possiamo collegarlo in modalità wireless a Ring di Amazon in modo da utilizzarlo al posto del telefono tramite comodi comandi vocali.

Che offerta incredibile quella proposto da Amazon oggi! Con Ring Intercom possiamo finalmente svecchiare il nostro vecchio citofono senza spendere una fortuna, cosa questa assolutamente non banale, col plus poi di avere in bundle un Echo Dot di quinta generazione risparmiando 55 euro sull’acquisto separato di entrambi i dispositivi!

