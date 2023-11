Lavatrice a carica frontale 9 Kg Hisense a prezzo ASSURDO col coupon Amazon

L’elettrodomestico fondamentale in ogni casa, la lavatrice, è ora disponibile con un’offerta irresistibile su Amazon. Hisense WFQE9014EVJM è una lavatrice a carica frontale che unisce efficienza energetica, capacità di 9 kg e tecnologie avanzate per offrire prestazioni di lavaggio di alta qualità.

Una potenza che oggi puoi avere a 369€ grazie al doppio sconto base del 16% e col coupon regalo di 50€. Un’occasione irripetibile per accaparrarti questo prezioso elettrodomestico che ti aiuta in casa. Il tutto con le spedizioni gratis via Prime.

Lavatrice a carica frontale 9 Kg Hisense

Con una capacità di 9 kg, questa lavatrice è ideale per famiglie di tutte le dimensioni. La velocità di centrifuga di 1400 rpm assicura un bucato asciutto e pronto da stendere.Hisense WFQE9014EVJM appartiene alla Classe di Efficienza Energetica A, garantendo un consumo ridotto di energia elettrica e acqua, risparmiando sui costi a lungo termine.

Offre una gamma completa di programmi, inclusi programmi rapidi, delicates, cotone, sintetici e molto altro. Inoltre, la funzione vapore contribuisce a eliminare allergeni e pieghe dal tuo bucato. Il display LED ti permette di controllare facilmente le impostazioni e il progresso del ciclo di lavaggio. La partenza ritardata consente di programmare la lavatrice per iniziare il lavaggio in un momento più conveniente.

La sicurezza è fondamentale, soprattutto in una casa con bambini. Il Child Lock integrato assicura che le impostazioni della lavatrice rimangano intatte durante il ciclo di lavaggio. Hisense WFQE9014EVJM è un’opzione eccellente per chi cerca una lavatrice affidabile e efficiente.

Approfitta dell’offerta su Amazon per garantirti un elettrodomestico di qualità a un prezzo conveniente. Non solo risparmierai denaro, ma potrai anche godere dei vantaggi del servizio di consegna veloce e del supporto clienti affidabile offerti da Amazon. Allora non esitare a farla tua a 369€ grazie al doppio sconto base del 16% e col coupon regalo di 50€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.