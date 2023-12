Con questa Piastra Bistecchiera a soli 98 euro cucini fino a 8 tipi di pietanze diverse!

HOMCOM ha ideato questa Piastra Bistecchiera elettrica con una potenza di 2100W, apribile e chiudibile quando non si usa, fino a 180° e ben 8 Programmi di cottura da scegliere tramite il display frontale. Oggi puoi prenderla a soli 98,55 euro, grazie allo sconto del 15%!

HOMCOM Piastra Bistecchiera elettrica: le caratteristiche

Vuoi preparare piatti gustosi per la tua famiglia e gli amici? Prova la piastra elettrica HOMCOM! Grazie al design a doppia griglia e alla parte superiore apribile a 180°, puoi usarla come pressa per panini o per cuocere carne, verdure e altro ancora. Le piastre antiaderenti sono estraibili e possono essere lavate in lavastoviglie. Grazie agli 8 programmi preimpostati cucinare diventa più facile e il cibo sarà più saporito.

Ecco tutte le caratteristiche principali:

● La griglia può essere aperta a 180° o usata come pressa

● Perno regolabile per adattarsi allo spessore di diversi cibi

● Piastre antiaderenti rimovibili e lavabili in lavastoviglie

● 8 programmi di cottura

● Temperatura regolabile da 90-200°C

● Canalina di scolo di grasso e olio per cucinare in modo salutare

● Tempo di riscaldamento automatico in base allo spessore dei cibi

● Display LCD che indica i programmi e lo stato di cottura

● Maniglia antiscottatura

● 2 piedini antiscivolo per tenere la piastra stabile

