Cover INDISTRUTTIBILE iPhone 15/14 Plus: OGGI su Amazon in SUPER SCONTO!

Il tuo iPhone è prezioso e quindi è necessario che la cover che utilizzi si adatti alle tue esigenze. Con questa Cover per iPhone 15 Plus e 14 Plus della Serie Defender XT di OtterBox, renderai il tuo smartphone letteralmente indistruttibile! Puoi usufruire dell’ottimo sconto del 31% disponibile su Amazon solo per oggi! Il prezzo finale d’acquisto sarà infatti di 30,90€!

Questa serie di cover per iPhone 14 e 15 Plus è decisamente rinomata grazie alla sua robustezza e garantisce una protezione fino a 5 volte superiore rispetto alle cover standard che possiamo trovare sul mercato. È dotata di una struttura a più strati che riesce a proteggere il dispositivo da qualsiasi tipo di cadute e dai graffi, con tanto di bordi rialzati per una copertura extra anche per fotocamera e schermo.

Cover iPhone 15/14 OtterBox: custodia indistruttibile a prezzo bassissimo su Amazon

La cover di OtterBox è stata ideata per poter garantire anche la compatibilità con la tecnologia MagSafe grazie ai suoi magneti allineati alla miglior maniera. Ciò significa anche che potrai fare uso della ricarica wireless in maniera semplice e veloce e connettere o rimuovere gli accessori di MagSafe senza riscontrare problematiche.

Questo strumento è realizzato in 50% di plastica riciclata ed è anche dotata di cover per le porte che impediscono l’entrata di polvere e detriti che possano danneggiarle, essendo che col tempo è facile che ciò possa accadere. Per concludere, c’è anche un attacco per cordino integrato, in modo tale che puoi trasportare il tuo iPhone 14/15 Plus ovunque tu voglia in massima sicurezza. Se vuoi far tua questa indistruttibile cover dovrai fare in fretta: su Amazon sta andando a ruba. Approfitta dello sconto del 37% e acquistala a soli 30,90€!

