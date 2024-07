Samsung Galaxy Tab S9 a 220 EURO IN MENO: ultimi a disposizione

Hai bisogno di un tablet adatto sia a lavorare che a divertirti a casa o in viaggio? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Samsung Galaxy Tab S9 FE, oggi disponibile su Amazon a soli 329 euro con un mega sconto del 40%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 220 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cogli l’occasione speciale al volo, rimangono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Samsung Galaxy Tab S9 FE: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è un tablet di ultima generazione che si caratterizza per specifiche tecniche all’avanguardia.

Innanzitutto è dotato di un display ampio e luminoso con funzionalità Vision Booster che ti permette ti avere una visibilità ottimale anche sotto il sole diretto. Questo vuol dire che qualsiasi contenuto multimediale sarà sempre super vivido e realistico, così da poterne godere in maniera ottimale ovunque tu sia.

Un’altra caratteristica importante del dispositivo è la scocca in metallo e la sua classificazione IP68 che lo protegge da acqua e polvere così da poterlo portare a mare o nelle tue avventure all’aria aperta senza nessuna preoccupazione.

La batteria non è da meno ed offre un’autonomia lunghissima che ti accompagnerà per un’intera giornata, anche se lo utilizzi in maiera intensiva. In più, nella promozione è inclusa la nuova S Pen con cui dare sfogo alla tua creatività in ogni momento.

