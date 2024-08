Questa volta eBay l’ha combinata grossa! Oggi possiamo acquistare il nuovo iPad Air 2024 in versione solo WiFi e 128 giga di spazio d’archiviazione con uno sconto che dire sontuoso è poco! Se volessimo comprarlo nel sito ufficiale della casa di Cupertino il tablet avrebbe un costo di 969 euro, invece complice anche il codice sconto AGOSTO24 da inserire prima di andare al checkout il prezzo crolla sino a fermarsi a 809,99 euro! Si, avete letto bene, un risparmio di ben 159 euro! Fiondatevi subito su Ebay, offerte del genere vanno soldout in pochi minuti!

Il cuore di ‘iPad Air 2024 è il suo ampio display Liquid Retina da 13 pollici, dotato di una risoluzione elevata e una gamma cromatica P3, il tutto impreziosito dala tecnologia True Tone adatta automaticamente la temperatura del colore alla luce ambientale, offrendo un’esperienza visiva più naturale e confortevole per gli occhi.

Sotto la scocca troviamo il chip M2, lo stesso che equipaggia i MacBook Air M2. Questo potente processore garantisce prestazioni elevatissime in ogni situazione, consentendo di eseguire multitasking senza sforzo, di editare video 4K e di giocare ai titoli più recenti senza lag e rallentamenti.

iPad Air è dotato di Wi-Fi 6, che offre velocità di connessione più elevate e una minore latenza. La batteria è in grado di garantire un’autonomia di tutto un giorno con una singola carica. Sul versante imaging la fotocamera posteriore da 12 megapixel è perfetta per catturare foto e video di alta qualità. La fotocamera frontale, anch’essa da 12 megapixel, è ideale per le videochiamate e i selfie, grazie alla funzione Center Stage che inquadra automaticamente il soggetto.

