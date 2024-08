Xiaomi Redmi A3: piccolo prezzo per il Re della fascia economica

Xiaomi Redmi A3 è uno smartphone entry-level che ha saputo conquistare molti utenti grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Fascia bassa potremmo dire, funziona bene concentrandosi sull’essenziale senza rinunciare a qualche chicca decisamente interessante. Piccolo prezzo all’insegna di grandi potenzialità. Lo sconto Amazon è quindi molto interessante: MENO 36%, che si traduce nella caduta del prezzo da 132 euro a 84 euro! Un taglio di prezzo di ben 48 euro! Offerta assolutamente da non perdere, per tutti coloro che vogliono spendere poco senza rinunciare a troppo!

Il design di Xiaomi Redmi A3 è semplice ma elegante, con un ampio display da 6,71 pollici che occupa gran parte della parte frontale. La scocca è realizzata in plastica, ma la qualità costruttiva è buona e il telefono risulta solido al tatto. Il display, seppur non in Full HD+, offre una buona resa dei colori e una luminosità sufficiente per non avere problemi sotto la luce del sole.

Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Helio G85, affiancato da 4GB di RAM. La memoria interna, espandibile tramite microSD, è da 128 GB. Lo smartphone è decisamente fluido e senza lag, e gestisce piuttosto bene anche i giochi più impegnativi.

Il comparto fotografico è composto da una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50MP e un sensore aggiuntivo per le foto in modalità ritratto. La qualità delle foto è buona, così come quella prodotta dalla camera frontale, che garantisce selfie e videochiamate di ottima qualità.

Uno dei punti di forza di Xiaomi Redmi A3 è la batteria da 5000mAh, che garantisce un’autonomia davvero notevole. Con un utilizzo moderato, è possibile arrivare a due giorni di autonomia con una singola carica.

