12 MATITE BIC Evolution Triangle a 1€: le matite più STILOSE REGALATE su Amazon

Le matite BIC Evolution Triangle rappresentano l’ideale per un’esperienza di scrittura confortevole e senza problemi. Con il loro fusto triangolare ergonomico, offrono una presa confortevole e naturale che riduce l’affaticamento durante l’uso prolungato. E oggi possono essere tue a un prezzo decisamente super nella confezione da 12 unità, ovvero appena 1€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

12 matite BIC Evolution Triangle regalate

Dotate di mina HB2 resistente e antirottura, queste matite assicurano una scrittura uniforme e nitida senza interruzioni. Inoltre, sono prodotte senza legno, contribuendo così a preservare le risorse forestali e a ridurre l’impatto sull’ambiente.

Perfette per adulti o bambini che imparano a scrivere o disegnare. Con la loro forma particolare e l’affascinante fusto blu metallizzato, sfoggiano uno stile unico.

Confezionate in un set da 12 unità, le matite BIC Evolution Triangle sono ideali per l’uso a scuola, in ufficio o a casa. Insomma, per farla breve, che tu stia scrivendo, disegnando o prendendo appunti, queste matite garantiscono prestazioni affidabili e durature in ogni situazione.

Le matite prive di legno BIC Evolution Triangle sono realizzate in resina sintetica attraverso un esclusivo processo di produzione a estrusione quadrupla che offre diversi vantaggi: resistenza agli urti e al rosicchiamento, nessuna scheggia in caso di rottura e un materiale sicuro e resistente. Falle tue ora su Amazon nella confezione da 12 unità, ovvero appena 1€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

