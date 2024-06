128GB di ROM + 8GB di RAM: oggi il Google Pixel 7a è tuo a 110 EURO IN MENO

Vuoi rinnovare il tuo smartphone e sei alla ricerca di un dispositivo innovativo e prestante? Abbiamo quello che fa per te! È il Google Pixel 7a, oggi disponibile su Amazon a soli 399 euro grazie ad un mega sconto del 22%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 110 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Una promozione del genere non capita tutti i giorni, coglila al volo!

Google Pixel 7a: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel 7a è un concentrato di potenza che vanta specifiche tecniche di altissimo livello perfette per ogni tipologia di utente.

È dotato del processore Google Tensor G2 che lo rende più veloce, efficiente e sicuro. Ogni operazione sarà fluida e velocissima ed, inoltre, permette di avere un audio migliorato per le chiamate in qualsiasi condizione ambientale tu sia.

Il sistema a doppia fotocamera posteriore con elaborazione avanzata dell’immagine consente di scattare foto eccezionali anche con un’illuminazione scarsa o di notte. In più è in grado di correggere le foto sfocate e rimuovere gli elementi di disturbo così da ottenere scatti impeccabili da vero professionista.

La batteria adattiva è un’altra caratteristica di spicco dello smartphone: può utilizzarlo per oltre 24 ore senza nessun problema, se attivi il risparmio energetico estremo, può arrivare fino a 3 giorni. Inoltre è dotato di ricarica rapida quindi in pochissimi minuti sarà pronto all’uso.

Per finire i tuoi dati saranno sempre al sicuro grazie al chip Titan M2 che garantisce al dispositivo vari livelli di sicurezza che aiutano a proteggere le tue informazioni personali sempre.

