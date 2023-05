128GB in più su smartphone e tablet con appena 23€ e la Samsung flash drive

Samsung flash drive Gunmetal Gray è un dispositivo di archiviazione portatile in formato chiavetta USB prodotto da Samsung. Questa chiavetta USB ha un design elegante e resistente in metallo grigio scuro, ed è dotata di una capacità di archiviazione che varia da 32 GB a 256 GB, a seconda del modello. La prendi su Amazon col 49% di sconto a soli 23€ con le spedizioni gratuite via Prime.

Samsung flash drive Gunmetal Gray, più spazio ai tuoi file

La Samsung flash drive Gunmetal Gray utilizza la tecnologia USB 3.1 Gen 1, che offre velocità di trasferimento dati fino a 130 MB/s. Ciò significa che è possibile trasferire grandi quantità di dati, come file audio, video e immagini, in pochissimo tempo.

La chiavetta USB Samsung è anche dotata di una funzione di protezione con password che consente di proteggere i dati sensibili da accessi non autorizzati. Inoltre, è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, Mac OS e Linux, e può essere utilizzata su diversi dispositivi come computer, laptop, tablet e smartphone.

In sintesi, la Samsung flash drive Gunmetal Gray è una chiavetta USB portatile elegante e resistente, con una capacità di archiviazione che varia da 32 GB a 256 GB. Offre velocità di trasferimento dati elevate, una funzione di protezione con password, ed è compatibile con una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi. È una scelta ideale per chi cerca una soluzione di archiviazione portatile e affidabile per i propri dati. Falla tua su Amazon col 49% di sconto a soli 23€ e con le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.