12GB/256GB, display OLED e ricarica rapida: Motorola G84 5Gscontato di 659€, FOLLIA eBay

Il Motorola Moto G84 5G si presenta come un dispositivo all’avanguardia, con prestazioni potenti e un design accattivante. Dotato di un display pOLED FHD+ da 6.55 pollici con refresh rate di 120 Hz, una potente configurazione fotografica da 50+8 MP, connettività 5G, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 30W, e molte altre caratteristiche avanzate, questo smartphone si posiziona come una scelta eccellente per coloro che cercano un equilibrio tra funzionalità avanzate e convenienza. Prendilo subito sfruttando l’offerta eBay a soli 229€ risparmiando il 659,01€ (-74%).

Display pOLED FHD+ da 6.55 Pollici: il Motorola Moto G84 5G è una BESTIA

L’ampio display pOLED da 6.55 pollici offre colori vividi, neri profondi e un’esperienza visiva coinvolgente. Con una risoluzione FHD+ e un refresh rate di 120 Hz, questo smartphone assicura una visualizzazione fluida e dettagliata. Il sistema di fotocamere posteriori da 50+8 MP cattura immagini nitide e dettagliate in una varietà di condizioni. Che tu stia scattando foto di paesaggi mozzafiato o ritratti straordinari, il Moto G84 5G offre versatilità e qualità fotografica.

Grazie alla connettività 5G, il Moto G84 ti consente di sfruttare al massimo le reti di nuova generazione, offrendo velocità di download e streaming sorprendenti. Goditi un’esperienza online senza interruzioni e con prestazioni ottimali. La batteria da 5000 mAh offre un’autonomia eccezionale, consentendoti di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza preoccuparti della ricarica. Inoltre, la ricarica rapida da 30W ti permette di riportare rapidamente la batteria al massimo delle prestazioni.

Con una configurazione di 12/256 GB di memoria, il Moto G84 5G offre ampio spazio per immagini, app, e altro ancora, la possibilità di utilizzare due schede SIM ti consente di gestire facilmente vita professionale e personale sullo stesso dispositivo. Infine vanta certificazione IP52 pe la presenza di NFC aggiunge una comodità extra per pagamenti contactless e altre funzionalità.

Dulcis in fundo, ha la connettività 5G, una batteria durevole e un ampio spazio di archiviazione, questo smartphone offre un’esperienza completa ad un prezzo accessibile. Scegli il Moto G84 5G per un compagno affidabile che si adatta alle tue esigenze quotidiane, risparmiando 659,01€ ((-74%).

