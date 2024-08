12GB di RAM + 256GB di ROM: lo smarthone ASUS TOP DI GAMMA in promo SPECIALE

Se hai bisogno di un nuovo smartphone, abbiamo quello che fa per te ad un prezzo mai visto prima! Si tratta dell’ASUS Zenfone 11 Ultra, oggi disponibile su Amazon a soli 799 euro con uno sconto conveniente del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

ASUS Zenfone 11 Ultra: tutte le specifiche tecniche

L’ASUS Zenfone 11 Ultra è un vero e proprio concentrato di potenza che si contraddistingue per specifiche tecniche davvero eccezionali.

Innanzitutto questo modello è progettato nel pieno rispetto dell’ambiente in quanto la struttura del telefono è meticolosamente realizzata in alluminio riciclato al 100%, e anche lo schermo anteriore è in vetro riciclato.

Il sistema di fotocamere è altrettanto unico e ti permette di realizzare scatti da vero professionista. Nello specifico ha tre fotocamere, dotate di sensori di punta e abbinati a un nuovo algoritmo, con la funzionalità Portrait Video che utilizza un algoritmo AI per un effetto di profondità di campo naturale e quella AI Object Sense che riconosce vari oggetti inquadrati per dare loro quel tocco in più.

Allo stesso modo il nuovissimo stabilizzatore gimbal ibrido a 6 assi 3.0 non solo offre un’eccezionale stabilizzazione hardware ma, affiancato al nuovo Super HyperSteady EIS, garantisce un’esperienza più fluida sia per le foto che per i video.

