12GB di RAM e SSD da 512GB: il PC TECLAST è una BOMBA e oggi lo paghi POCHISSIMO

Sei alla ricerca di un notebook multifunzionale e super compatto? Questo è il tuo giorno fortunato! Oggi il PC Portatile TECLAST da 15,6 Pollici è disponibile su Amazon a soli 229 euro grazie ad uno sconto del 23% ed un ulteriore coupon di 70 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Il doppio sconto è davvero eccezionale, non fartelo scappare!

Le specifiche tecniche del PC Portatile TECLAST da 15,6 Pollici

Il PC Portatile TECLAST da 15,6 Pollici è dotato di uno schermo Full HD ad alta definizione e brillante. Il suo design con cornice ultrasottile di 7 mm risulta leggerissimo quindi adatto ad essere portato ovunque con la massima facilità.

Guardando film, studiando online o facendo videoconferenze con questo laptop, i quattro altoparlanti offrono un’esperienza di ascolto ultra-impressionante ed immersiva come mai prima d’ora. Inoltre dispone di una tastiera retroilluminata integrata per digitare al buio con un tastierino numerico sul lato destro per facilitare i calcoli.

La capacità di archiviazione è enorme: il PC integra 12GB di RAM e 512GB di SSD M.2, oltre a supportare l’espansione della scheda TF da 1TB così da poter conservare qualsiasi tipologia di contenuto e file, anche quelli più impegnativi.

La batteria non è da meno così da garantirne l’utilizzo per un’intera giornata senza alcuna preoccupazione. Il dispositivo è dotato anche di un dissipatore di calore intelligente per ridurre il rumore e garantire un funzionamento regolare per ore e ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.