12GB RAM + 512GB ROM: lo smartphone HONOR 90 è in DOPPIO SCONTO su eBay

Stai cercando uno smartphone nuovo ma non sai quale modello scegliere? Senza ombra di dubbio ti consigliamo l’HONOR 90, oggi disponibile su eBay a soli 308 euro grazie ad uno sconto del 35% ed un ulteriore coupon di 15 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRLUG24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questo doppio sconto eccezionale, gli articoli stanno per terminare!

Tutte le specifiche tecniche dell’HONOR 90

L’HONOR 90 è un dispositivo di ultima generazione che oggi puoi portare a casa ad un prezzo piccolissimo grazie ad un doppio sconto eccezionale.

Si tratta di uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista e che, quindi, è in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Dispone di un grande display da 6.7 pollici con una risoluzione impeccabile così da offrire immagini più realistiche che mai e contenuti multimediali super immersivi.

Grazie al modulo 5G, la navigazione in internet risulta stabile e velocissima ovunque tu sia, così come il trasferimento dati. La batteria non è da meno e permette di utilizzare il cellulare per una giornata intera senza nessuna preoccupazione.

Questo Honor 90 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda anche la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 200 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità e di registrare video in 4K a risoluzione elevatissima.

Per finire, dal punto di vista estetico il dispositivo è davvero sottile quindi risulta essere un oggetto di stile e super elegante in ogni occasione.

Oggi l’HONOR 90 è disponibile su eBay a soli 308 euro grazie ad uno sconto del 35% ed un ulteriore coupon di 15 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRLUG24 al momento dell’ordine. Cogli il doppio sconto al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.