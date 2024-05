12GB+256GB di ROM: lo smartphone SUPER PRESTANTE oggi è in PROMO SPECIALE

È tempo di cambiare il tuo smartphone? Stai cercando un modello prestante e conveniente allo stesso tempo? Abbiamo quello che fa per te! Oggi il Poco F6 Pro è disponibile su Amazon a soli 499 euro con uno sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro!

Poco F6 Pro: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

Il Poco F6 Pro è uno smartphone che vanta specifiche tecniche di alto livello, adatto alle esigenze di qualsiasi tipologia di cliente.

È dotato di un processore top di gamma ultra veloce Snapdragon 8 Gen 2, oltre a 12GB di RAM e 256GB di memoria di archiviazione per foto, video e app così da poter memorizzare qualsiasi tipo di file, anche quelli più pesanti.

Una caratteristica di spicco è sicuramente la batteria da 5.000mAh che ti garantisce un’autonomia estesissima e quindi un utilizzo che dura tutta la giornata. Inoltre puoi sfruttare la ricarica iper veloce da 120W che permette di avere l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

Il dispositivo vanta uno schermo AMOLED WQHD+ a 120Hz Flow con picco di luminosità a 4.000 nits per vedere tutti i contenuti anche sotto il sole o in condizioni di luce intensa. Allo stesso modo i tuoi scatti saranno impeccabili grazie al sistema fotografico con tre camere, il sensore principale Light Fusion 800 e un nuovissimo algoritmo per le foto notturne.

Oggi il Poco F6 Pro è disponibile su Amazon a soli 499 euro con uno sconto del 14%. Non aspettare oltre, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.