14GB/256GB Tablet 10'' con mega batteria da 8380mAh a prezzo FOLLE su Amazon

Questo incredibile tablet Blackview Tab 11 rappresenta una soluzione avanzata per chi cerca un dispositivo versatile e potente per soddisfare le esigenze quotidiane di lavoro, studio e intrattenimento. Con una serie di funzionalità all’avanguardia e specifiche tecniche di alto livello, questo tablet è progettato per offrire prestazioni superiori. Corri ad accaparrartelo su Amazon, dove lo trovi a soli 132€ grazie allo sconto del 15% e le spedizioni gratuite via Prime.

Blackview Tab 11, il tablet super dal prezzo low cost

Lo schermo da 10,36 pollici con risoluzione 2K (2000×1200 FHD+) offre un’esperienza visiva nitida e dettagliata, ideale per la fruizione di contenuti multimediali, la navigazione online e l’utilizzo di applicazioni produttive. Il display ampio e luminoso garantisce un’esperienza coinvolgente sia per l’intrattenimento che per il lavoro.

Al cuore del Tab 11, troviamo il processore MT8183 Octa-Core, che assicura prestazioni fluide e reattive. Questo processore potente è in grado di gestire senza sforzo le attività multitasking, consentendo di passare rapidamente tra diverse applicazioni e attività senza perdita di efficienza.

La memoria interna di 256 GB, espandibile fino a 1 TB tramite scheda TF, offre ampio spazio per archiviare file, app, foto e video. La generosa quantità di memoria RAM da 14 GB (8 GB + 6 GB) contribuisce a mantenere le prestazioni del tablet rapide e fluenti anche durante l’utilizzo di applicazioni più esigenti.

Il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 16 MP e di una fotocamera frontale da 16 MP, consentendo di catturare foto e video di qualità. Questa funzionalità è utile per chi desidera immortalare momenti speciali o utilizzare il tablet per videochiamate e conferenze online.

La batteria da 8380 mAh offre un’autonomia considerevole, consentendo di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza doversi preoccupare di rimanere senza energia. La connettività avanzata, tra cui la possibilità di utilizzare una penna e la custodia protettiva inclusa, aggiungono ulteriori livelli di versatilità al dispositivo.

Infine, il Blackview Tab 11 è dotato di funzionalità aggiuntive come OTG, Bluetooth e connessione WiFi 5G, garantendo una connettività flessibile e veloce. Corri ad accaparrartelo su Amazon, dove lo trovi a soli 132€ grazie allo sconto del 15% e le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.