153€ per Motorola moto g54 5G: eBay PIEGA LA REALTÀ (33% di sconto)

Quest’oggi eBay è pronto a sconvolgerti con una offerta fuori scala in ambito mobile: l’amatissimo mediogamma Motorola moto g54 5G è in vendita al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Prendendo al volo lo sconto sconvolgente del 33%, infatti, il terminale Android del colosso hi-tech è in vendita ad appena 153€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Milioni di utenti in tutto il mondo amano alla follia lo smartphone di Motorola perché sottile, leggero, ideale per un utilizzo quotidiano senza mai un passo falso.

Il popolarissimo Motorola moto g54 5G crolla del 33% su eBay: occasione imperdibile

Nonostante l’importante calo di prezzo, infatti, parliamo di uno smartphone con un bel pannello da 6.5 pollici ad altissima risoluzione, alimentato da una mega batteria da 5000 mAh e con un a bordo un valido processore octa-core con 8/256 GB di memoria.

Ma c’è di più: proprio come i top di gamma più blasonati, Motorola moto g54 5G è pronto a conquistarti con un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di grande qualità.

Con questi presupposti hai finalmente a disposizione il mediogamma Android che stavi cercando da così tanto tempo, oggi in vendita su eBay a prezzo regalo. Mettilo immediatamente nel carrello e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

