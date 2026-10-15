155 euro extra sulla pensione: a chi spetta l'aumento diretto

Per alcuni pensionati l’arrivo della rata di fine anno potrebbe portare una somma aggiuntiva inaspettata, ma i requisiti per riceverla sono più precisi di quanto sembri.

La misura riguarda determinate pensioni di importo contenuto e prevede un pagamento automatico per chi ne ha diritto. Prima di aspettarsi l’importo aggiuntivo, però, conviene conoscere i limiti di reddito previsti. Anche il cedolino INPS può aiutare a capire se il beneficio verrà riconosciuto.

Le soglie INPS 2026: quando spettano i 155 euro extra

Per capire chi ha diritto ai 155 euro extra sulla pensione, bisogna partire dal trattamento minimo INPS 2026: 7.954,05 euro l’anno, cioè 611,85 euro per tredici mensilità. Chi riceve una o più pensioni per un importo complessivo non superiore a questa cifra può ottenere tutto il bonus da 154,94 euro, a patto di rispettare anche i limiti di reddito.

Non è però un meccanismo secco, tutto o niente. Chi supera di poco il trattamento minimo può ricevere una somma più bassa. Il tetto da guardare è 8.108,99 euro annui, vale a dire trattamento minimo più bonus pieno. Un esempio: se un pensionato arriva a 8.000 euro l’anno, l’INPS non versa 154,94 euro, ma solo quanto basta per arrivare a 8.108,99 euro. Quindi 108,99 euro.

È un aggiustamento al centesimo, non un aumento uguale per tutti. Nel conto entrano i trattamenti pensionistici percepiti e, secondo le regole dell’istituto, anche eventuali maggiorazioni sociali già riconosciute. Ed è qui che spesso nasce la confusione: due assegni mensili simili possono portare a risultati diversi se cambia la composizione della pensione o se ci sono altre somme collegate al trattamento principale.

Redditi personali e del coniuge: conta l’IRPEF, non l’ISEE

Per ricevere il bonus pensione dicembre 2026 non basta avere una pensione bassa. Conta anche il reddito personale rilevante ai fini IRPEF, che nel 2026 non deve superare 11.931,08 euro annui. Per chi è sposato o unito civilmente viene considerato anche il reddito complessivo della coppia: il limite è 23.862,15 euro annui, sempre rispettando il tetto individuale del pensionato. In caso di separazione legale ed effettiva, invece, il reddito dell’altro coniuge non viene conteggiato.

Il dato da controllare, quindi, non è l’ISEE. È una differenza importante: l’ISEE guarda anche a patrimonio, giacenze e composizione del nucleo familiare, mentre qui si valutano i redditi sul piano fiscale. Può succedere, per esempio, che una persona con una pensione molto bassa venga esclusa perché ha altri redditi, magari da affitto o da lavoro, sufficienti a superare le soglie. Al contrario, chi rientra nei limiti può ricevere il contributo senza presentare alcuna richiesta.

“Conviene controllare il cedolino e la propria posizione reddituale prima di fare reclamo”, spiegano spesso gli operatori dei patronati. L’assenza dell’accredito, infatti, non dipende sempre da un errore: a volte è semplicemente l’effetto dei dati reddituali già presenti negli archivi dell’INPS.

Pagamento automatico ed esclusioni: cosa fare se il bonus non arriva

Il pagamento del bonus pensionati 2026 è previsto con la rata di dicembre 2026 e viene inserito direttamente dall’INPS nel cedolino della pensione, senza domanda. L’importo è esente da IRPEF e non viene considerato reddito per il riconoscimento di altre prestazioni previdenziali e assistenziali. Non tutte le prestazioni, però, danno diritto alla somma aggiuntiva. Sono esclusi, tra gli altri, l’assegno sociale, la pensione sociale e le prestazioni assistenziali riconosciute agli invalidi civili. Restano fuori anche alcune categorie particolari, come determinate pensioni dei dipendenti degli enti creditizi e dei dirigenti d’azienda.

I controlli dell’istituto possono arrivare anche dopo l’accredito: se emerge che il pensionato non aveva i requisiti, l’INPS può chiedere la restituzione delle somme. È accaduto anche nel 2026 per alcuni bonus da 154,94 euro riconosciuti negli anni precedenti, con recuperi tramite trattenute mensili sulla pensione.

Chi pensa di averne diritto ma non vede l’importo nel cedolino di dicembre può chiedere un riesame attraverso il servizio online dell’INPS, presentando una domanda di ricostituzione della pensione. Prima, però, è meglio controllare tre dati: importo annuo della pensione, reddito personale e, se c’è, reddito del coniuge. Solo dopo questa verifica ha senso chiedere una nuova valutazione. Anche perché il bonus Natale pensionati non è un premio di fine anno per tutti, ma un’integrazione destinata a chi rientra in limiti economici precisi.