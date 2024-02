16GB/256GB lo smartphone Blackview Shark8 è uno SQUALO potente e versatile: costa POCHISSIMO

Il Blackview Shark8 è uno smartphone potente e versatile, progettato per offrire prestazioni elevate e un’esperienza utente fluida in qualsiasi situazione. Con una memoria RAM da 16GB e una capacità di archiviazione interna di 256GB, espandibile fino a 1TB tramite scheda TF, avrai sempre abbastanza spazio per tutte le tue app, foto, video e altro ancora. Assicurati allora questo piccolo gioiellino approfittando dello sconto su Amazon del 21%. Lo potrai così portare a casa con soli 149€ e le spedizioni gratuite via Prime.

Blackview Shark8, più che un “semplice” smartphone

Dotato del processore MediaTek Helio G99, questo smartphone offre prestazioni rapide e reattive, che ti consentono di eseguire facilmente le applicazioni più esigenti e di goderti giochi e contenuti multimediali senza problemi. Inoltre, il display da 6.78 pollici FHD+ con refresh rate di 120Hz garantisce un’esperienza visiva nitida e fluida, ideale per guardare video, navigare sul web e giocare.

La fotocamera posteriore da 64MP + 13MP cattura immagini dettagliate e nitide, mentre la fotocamera frontale consente selfie chiari e luminosi. Con una batteria da 5000mAh e supporto per la ricarica rapida da 33W, non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia durante la giornata.

Android 13 offre un’esperienza software intuitiva e personalizzabile, mentre funzionalità come NFC, Face ID, Fingerprint, OTG e jack per cuffie da 3.5mm offrono una gamma completa di opzioni per connettività e sicurezza.

In conclusione, il Blackview Shark8 è uno smartphone all’avanguardia che offre prestazioni eccellenti, una fotocamera di alta qualità e una batteria a lunga durata, il tutto a un prezzo accessibile. Con tutte queste funzionalità e molto altro ancora, è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e potente. Prendilo adesso su Amazon, lo puoi avere con soli 149€ e le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.