16GB/2TB tablet Blackview con schermo 10'' e Android 13: sconto SHOCK dell'81%!

Il tablet Blackview Tab 10 è una soluzione completa che unisce un design elegante, prestazioni potenti e una serie di funzionalità avanzate per una esperienza tablet completa. Con una generosa capacità di archiviazione di 256GB (espandibile fino a 2TB utilizzando una scheda TF) e 16GB di RAM, e la presenza di Android 13 questo tablet offre spazio sufficiente per archiviare file, app e dati.

Dal canto suo, la RAM assicura una fluidità nelle prestazioni e la gestione efficiente delle attività multitasking. Un ottimo device che oggi può diventare tuo a soli 139€ grazie al coupon sconto del 50% da spuntare sulla pagina del prodotto e il codice promozionale del 31% M7HDM37X da scrivere alla cassa prima di pagare, che ti regala Amazon. In più hai le spedizioni gratuite via Prime.

Tablet Blackview Tab 10: design elegante, prestazioni potenti e funzionalità avanzate

Alimentato dal processore Octa-Core MTK MT8788, il tablet offre prestazioni affidabili e veloci, ideali per navigare in internet, guardare video, giocare e molto altro. La connettività 5G assicura una navigazione veloce e senza interruzioni, mentre la presenza di Bluetooth, OTG e porta Type-C aumentano la versatilità delle connessioni.

Il display da 10 pollici offre una visualizzazione nitida e dettagliata, mentre la fotocamera posteriore da 13MP e quella frontale da 5MP consentono di catturare foto e video di buona qualità. La presenza di Face ID aggiunge un livello di sicurezza per lo sblocco del dispositivo.

La batteria da 7680mAh assicura un’ottima autonomia, permettendoti di utilizzare il tablet per lungo tempo senza preoccuparti della ricarica frequente. Inoltre, la confezione include una penna e una custodia protettiva, aggiungendo funzionalità e protezione extra al tablet.

In conclusione, il Blackview Tab 10 è una scelta solida per chi cerca un tablet Android completo, con ampio spazio di archiviazione, prestazioni affidabili, connettività avanzata e funzionalità extra come Face ID e accessori inclusi. Il tutto a un prezzo abbordabile visto he oggi può essere tuo a soli 131€ grazie al coupon da 60€ da spuntare sulla pagina. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.