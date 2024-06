16GB RAM + 512GB ROM: oggi RISPARMI PIU' DI 220 EURO sul OnePlus 12

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone dalle prestazioni elevate ma ad un prezzo conveniente? Allora oggi è il tuo giorno fortunato! Su Amazon il OnePlus 12 è disponibile a soli 874 euro con uno sconto bomba del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 220 euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’occasione del genere è davvero unica, non fartela scappare!

OnePlus 12: tutte le specifiche tecniche

Il OnePlus 12 è uno smartphone di ultima generazione che oggi può essere tuo ad un prezzo davvero irresistibile.

È dotato del nuovissimo processore Snapdragon 8 Gen 3 con un massimo di 16 GB che è in grado di comprimere le app e ottimizzarle in modo intelligente, così da avere maggiore memoria a disposizione e un utilizzo generale più fluido e veloce.

Vanta una Fotocamera principale da 50 MP con OIS e grandangolo da 48 MP, oltre ad una telecamera per ritratti da 64MP per risultati sempre impeccabili e super nitidi. Inoltre l’algoritmo TurboRAW HDR offre un’ampia gamma dinamica e perfetta, simile a quella di una reflex digitale con un’estrema precisione dei colori.

Il dispositivo è dotato di una batteria da 5400 mAh che ne assicura un utilizzo anche intensivo per un’intera giornata senza alcuna preoccupazione. In più, è possibile sfruttare sia la Ricarica SUPERVOOC a 100 W (da 1-100% in 26 minuti) e sia la Ricarica senza fili a 50 W (da 1-100% in 55 minuti) in modalità Smart Rapid Charge Mode.

