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Se usi 1Password per conservare le tue credenziali online, nelle ultime ore hai probabilmente ricevuto una comunicazione dall’azienda che ti ha fatto venire un colpo: il servizio ha subito una violazione dei dati. La notizia è confermata e risale a novembre 2026, con l’indagine interna avviata il 19 novembre 2026. La buona notizia — e vale la pena dirlo subito — è che le tue password sono al sicuro. Quella cattiva è che altri dati sensibili sono stati sottratti, e il rischio concreto che ne deriva non va sottovalutato. Ecco cosa sappiamo, cosa è stato compromesso davvero e cosa devi fare adesso.

Come è avvenuta la 1Password violazione dati: l’account GitHub compromesso

L’attacco non è partito da un buco nel codice del gestore di password, ma da qualcosa di molto più comune: un account aziendale GitHub di un dipendente è stato compromesso. GitHub, in questo contesto, è la piattaforma dove i team di sviluppo caricano e gestiscono il codice sorgente delle applicazioni.

Una volta ottenuto l’accesso a quell’account, l’attaccante ha inserito del codice malevolo nei sistemi di backend di 1Password. Questo codice ha permesso di estrarre un insieme di dati relativi agli account clienti. L’azienda, dopo aver rilevato l’intrusione, ha immediatamente disabilitato l’account GitHub compromesso e ha revocato o ruotato tutte le credenziali potenzialmente esposte.

Il 26 novembre 2026, la vicenda è emersa con forza nel dibattito sulla sicurezza informatica, anche in relazione ad attacchi paralleli che sfruttano vulnerabilità nei firewall — un segnale che il panorama delle minacce in questo periodo è particolarmente attivo. Sul blog ufficiale di 1Password è disponibile l’aggiornamento completo sull’incidente.

Quali dati sono stati rubati (e quali no)

Questo è il punto fondamentale, e vale la pena essere precisi. I dati sottratti dall’attaccante includono:

→ Leggi anche: Miliardi di credenziali in chiaro nei database: ecco cosa rischi se non proteggi i tuoi dati

Nomi e indirizzi email degli utenti colpiti

degli utenti colpiti ID account univoci associati ai profili

univoci associati ai profili Chiavi crittografiche pubbliche degli utenti

degli utenti Parametri SRP — ovvero dati tecnici legati al protocollo di autenticazione sicura usato da 1Password

— ovvero dati tecnici legati al protocollo di autenticazione sicura usato da 1Password Token di provisioning e di recupero, cioè codici usati per configurare nuovi dispositivi o ripristinare l’accesso all’account

Quello che invece non è stato compromesso è altrettanto importante da sapere:

I vault — i contenitori cifrati dove sono conservate le tue password — sono rimasti intatti

— i contenitori cifrati dove sono conservate le tue password — sono rimasti intatti Le chiavi di cifratura master degli utenti non sono state toccate

degli utenti non sono state toccate Non è stata trovata alcuna evidenza di accessi non autorizzati agli account dei clienti

In pratica, nessuno ha potuto leggere le tue password. L’architettura di sicurezza di 1Password, basata sulla cifratura end-to-end con chiave master che rimane sempre sul dispositivo dell’utente, ha tenuto. Ma i dati rubati — soprattutto i token di recupero e le email — aprono comunque scenari di rischio reali.

Quanti utenti sono stati colpiti

1Password ha precisato che solo un numero limitato di utenti è stato direttamente coinvolto dalla violazione. Il numero esatto non è stato reso noto pubblicamente, ma l’azienda ha escluso che si tratti di una compromissione massiva dell’intera base clienti.

Questo non significa che tutti gli altri possano abbassare la guardia. I dati rubati — nomi, email e token — sono esattamente il tipo di informazioni che i criminali informatici usano per costruire campagne di phishing molto convincenti. E 1Password stessa sta avvisando i propri clienti di prestare attenzione a questo tipo di truffe.

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Il rischio concreto: il phishing personalizzato

Immagina di ricevere un’email che sembra provenire da 1Password, con il tuo nome corretto, il tuo indirizzo email e un messaggio che ti chiede di verificare il tuo account o di reimpostare le credenziali. Quella email potrebbe essere falsa, costruita con i dati rubati in questa violazione.

→ Leggi anche: Cybercrime in Italia 2026: dati esposti e truffe AI in crescita

Il phishing — cioè il tentativo di indurti a cliccare su un link malevolo o a inserire le tue credenziali su un sito falso — diventa molto più efficace quando chi attacca ha già alcune informazioni reali su di te. In questo caso, l’attaccante conosce il tuo nome, la tua email e il fatto che sei un utente 1Password.

Ecco i segnali a cui fare attenzione:

Email che ti chiedono di cliccare su un link per verificare o proteggere il tuo account

per verificare o proteggere il tuo account Messaggi con tono di urgenza che simulano comunicazioni ufficiali di 1Password

Richieste di inserire la tua Secret Key o la password master fuori dall’app ufficiale

o la password master fuori dall’app ufficiale Link che non puntano al dominio 1password.com ma a varianti simili

Cosa fare adesso se hai un account 1Password

Non devi necessariamente cambiare tutte le tue password — le password salvate nei vault non sono state compromesse. Ci sono però alcune azioni concrete che vale la pena intraprendere subito:

Controlla le email ufficiali ricevute da 1Password e vai direttamente sul sito ufficiale per verificare eventuali comunicazioni, senza cliccare su link nelle email

ricevute da 1Password e vai direttamente sul sito ufficiale per verificare eventuali comunicazioni, senza cliccare su link nelle email Attiva o verifica l’autenticazione a due fattori sul tuo account: anche se i token di recupero fossero stati usati, un secondo fattore rende molto più difficile un accesso non autorizzato

sul tuo account: anche se i token di recupero fossero stati usati, un secondo fattore rende molto più difficile un accesso non autorizzato Rigenera i token di recupero dal pannello di sicurezza del tuo account, così quelli eventualmente rubati diventano inutilizzabili

dal pannello di sicurezza del tuo account, così quelli eventualmente rubati diventano inutilizzabili Aggiorna la tua Secret Key se hai dubbi, seguendo la procedura ufficiale nell’app

se hai dubbi, seguendo la procedura ufficiale nell’app Segnala qualsiasi email sospetta che ricevi a nome di 1Password direttamente al supporto dell’azienda

Cosa dice questo episodio sulla sicurezza dei password manager

Un episodio come questa 1Password violazione dati solleva inevitabilmente una domanda: ha ancora senso affidarsi a un gestore di password? La risposta, guardando i fatti, è sì. Il sistema di cifratura ha funzionato: i vault sono intatti, le chiavi master non sono state esposte. L’attacco ha colpito l’infrastruttura periferica — un account di sviluppo — non il cuore del prodotto.

Questo non significa che 1Password sia infallibile, ma che l’architettura zero-knowledge — dove nemmeno l’azienda può leggere le tue password — ha dimostrato il suo valore proprio in una situazione critica. Usare un gestore di password rimane comunque più sicuro che riciclare le stesse credenziali su decine di siti diversi.

La lezione più utile da portare a casa è un’altra: anche le aziende di sicurezza possono essere colpite attraverso i loro dipendenti e i loro strumenti di sviluppo. Tenere attiva l’autenticazione a due fattori, monitorare le comunicazioni ufficiali e non abbassare mai la guardia di fronte a email inattese sono abitudini che valgono indipendentemente da quale servizio usi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.