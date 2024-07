1TB di SPAZIO EXTRA con la SSD portatile SanDisk a PREZZO SCHOCK

Ecco la soluzione ideale per avere sempre a portata di mano tutti i tuoi file, anche quelli più pesanti! Si tratta della SSD portatile SanDisk Extreme da 1 TB, oggi disponibile su Amazon a soli 104 euro con uno sconto del 39%.

La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della mega promozione, è a tempo limitatissimo!

SSD portatile SanDisk Extreme da 1 TB: spazio extra in un mini dispositivo

La SSD portatile SanDisk Extreme da 1 TB è un ottimo dispositivo per avere sempre con te i tuoi file più importanti, sopratuttto se sei spesso in viaggio.

Si contraddistingue per una velocità di 1050 MB/s in lettura e di 1000 MB/s in scrittura ad alta capacità, quindi risulta perfetta per creare contenuti straordinari o riprendere filmati incredibili.

In particolare, questa unità è perfetta per chi ama le esperienze più avventurose in quanto è resistente alle cadute da massimo tre metri e con un indice di protezione IP65 contro acqua e polvere. Praticamente è indistruttibile quindi non dovrai preoccuparti da averla sempre con te in ogni occasione.

Inoltre potrai utilizzarla dappertutto e portarla ovunque grazie alla garanzia limitata di 5 anni e il resistente involucro in silicone che ti offrirà una piacevole sensazione al tatto e una maggiore protezione della parte esterna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.