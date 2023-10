2 anni di VPN a 1,54€/mese + 6 mesi extra in regalo con AtlasVPN

AtlasVPN è uno dei migliori servizi VPN per rapporto qualità-prezzo. A meno di 2 euro al mese garantisce una velocità di connessione superiore alla media e funzionalità per la sicurezza che non sono presenti nemmeno in altre VPN più costose e conosciute. Con l’ultima offerta il prezzo del piano di 2 anni è crollato a 1,54 euro al mese, a cui si aggiungono 6 mesi extra in regalo, per una spesa complessiva di appena 46 euro in 30 mesi. È possibile aderire alla promo del Black Friday collegandosi a questa pagina.

AtlasVPN lancia la promozione del Black Friday sul piano di 2 anni

Durante l’anno AtlasVPN è solita offrire maxi sconti intorno all’80%, ma mai si era spinta all’86% di sconto sul piano di 2 anni, portando il prezzo a soli 1,54 euro al mese. A questo poi aggiunge 6 mesi aggiuntivi gratuiti, quando di solito i mesi extra sono tre.

Tra i principali vantaggi del servizio si annovera la possibilità di usare la VPN senza limiti di dati e su un numero illimitato di dispositivi, così da aumentare la protezione online in modo esponenziale. A questo si aggiungono poi server ottimizzati per lunghe sessioni di gaming e per la visione di film, serie TV e grandi eventi sportivi in streaming. Incluse nel servizio anche una ferrea politica no-log e una crittografia d’eccellenza a livello mondiale.

È possibile pagare con Visa, Mastercard e American Express, oltre che con Google Pay e PayPal. Volendo, si ha l’opportunità di saldare l’importo dell’ordine anche in criptovalute.

Cogli al volo l’ultima offerta di AtlasVPN per attivare il piano di 2 anni a soli 1,54 euro al mese, beneficiando di 6 mesi extra in regalo.

